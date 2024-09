S’exprimant sur Sky Sports à propos de l’éli­mi­na­tion de Novak Djokovic au troi­sième tour de l’US Open et de la suite de sa carrière après avoir enfin réalisé son rêve olym­pique, Martina Navratilova s’est demandé s’il n’était pas temps pour lui de penser sérieu­se­ment à la retraite.

« Il a obtenu ce qu’il voulait vrai­ment, à savoir la médaille d’or olym­pique, mais il veut toujours un 25e Grand Chelem pour en avoir un de plus que Margaret Court. Le temps le rattra­pera… et c’est peut‐être déjà un peu le cas, car il n’était vrai­ment pas lui‐même lors du dernier match. Cela dépend de l’in­ten­sité avec laquelle le feu brûle encore. S’il brûle encore, je ne dirai jamais « tu ne devrais pas jouer », car il ne ternira jamais son héri­tage – il est ridi­cu­le­ment bon. Je suis sûr que sa femme lui dit : ‘Il est temps de raccro­cher main­te­nant, combien en faut‐il encore?’. Peut‐être juste un de plus… mais, d’un autre côté, s’il gagne l’Open d’Australie, il voudra jouer à Roland Garros et à Wimbledon, n’est‐ce pas ? Il ne va pas arrêter comme ça. C’est à lui de décider. De toute façon, on ne peut pas criti­quer parce que quelle carrière fantas­tique. J’aurais proba­ble­ment raccroché, mais s’il aime jouer alors pour­quoi pas ? »