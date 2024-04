Dans des propos rapportés par Eurosport Allemagne, la légende Martina Navratilova a insisté sur la comba­ti­vité et la passion de Rafael Nadal, à qui de nombreux spécia­listes prédi­saient une carrière beau­coup plus courte.

« J’espère qu’il pourra encore jouer quelques mois dans ces condi­tions, car Rafa est le compé­ti­teur parfait et ultime. Si l’on réflé­chit à sa grande carrière, on en en vient à la conclu­sion qu’elle a duré plus long­temps que ce que nous avions tous prévu, car son tennis a toujours été très physique, ce qui a entraîné de nombreuses blessures. »