Marca, le quoti­dien espa­gnol s’in­quiète et nous aussi concer­nant la star Carlos Alcaraz. Du coup, la rédac­tion est allé inter­roger un chirur­gien ortho­pé­dique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il existe beau­coup d’incertitudes.

« Carlos souffre d’un problème qui, dans de nombreux cas, se résout avec du repos et un trai­te­ment. De ce point de vue, il n’y a pas lieu de s’in­quiéter. Cependant, il existe de nombreux types de bles­sures et il est clair que nous manquons d’in­for­ma­tions », a souligné Martínez Romero. S’il s’agit d’une téno­sy­no­vite aiguë, la guérison est estimée à quatre à six semaines. En revanche, si la bles­sure est ancienne et chro­nique, on pour­rait parler d’une période de trois à six mois, ce qui signi­fie­rait la fin de la saison . »Pour l’ins­tant, il ne s’agit que de spécu­la­tions, mais s’il n’y a pas de lésion tendi­neuse ni de dégé­né­res­cence, la conva­les­cence est complète. À long terme, cela pour­rait aussi signi­fier que Carlos devra modi­fier sa technique »