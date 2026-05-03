Marca, le quotidien espagnol s’inquiète et nous aussi concernant la star Carlos Alcaraz. Du coup, la rédaction est allé interroger un chirurgien orthopédique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il existe beaucoup d’incertitudes.
« Carlos souffre d’un problème qui, dans de nombreux cas, se résout avec du repos et un traitement. De ce point de vue, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Cependant, il existe de nombreux types de blessures et il est clair que nous manquons d’informations », a souligné Martínez Romero. S’il s’agit d’une ténosynovite aiguë, la guérison est estimée à quatre à six semaines. En revanche, si la blessure est ancienne et chronique, on pourrait parler d’une période de trois à six mois, ce qui signifierait la fin de la saison . »Pour l’instant, il ne s’agit que de spéculations, mais s’il n’y a pas de lésion tendineuse ni de dégénérescence, la convalescence est complète. À long terme, cela pourrait aussi signifier que Carlos devra modifier sa technique »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 09:45