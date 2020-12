Lors de sa conférence virtuelle donnée à l’intention de coaches pour le compte de l’ITF, Nicolas Massu est donc revenu sur les raisons qui ont fait de lui un combattant mais aussi sur son rôle de coach de Dominic Thiem : « C’est un joueur talentueux et un travailleur très acharné. Il est très jeune, donc je vois un avenir radieux. Il sait qu’il peut gagner plus. J’espère que dans la nouvelle saison, il pourra continuer à se battre avec les meilleurs. Au début, nous ne nous connaissions pas, mais nous avons beaucoup parlé et nous nous sommes adaptés les uns aux autres. Nous voyageons ensemble et nous pensons au tennis de la même manière, on a la même vision. Je l’avais regardé plusieurs fois avant de commencer à travailler avec lui – et quand j’ai débuté avec Dominic, je savais qu’il allait s’améliorer sur les courts en dur avec quelques ajustements mineurs à son jeu. Dominic est très réceptif et il cherche toujours à s’améliorer, c’est un vrai plaisir pour un entraîneur »