Le coach de Dominic Thiem a donné une interview dernièrement pour faire le point sur son poulain qui selon lui a réalisé une belle saison. Nicolas Massu explique qu’il ne pensait pas vu les circonstances faire mieux qu’en 2019 : « Le niveau de constance de Thiem au cours des deux dernières années est spectaculaire. En 2019, il a terminé 4ème et il était déjà difficile de surmonter ce qu’il avait fait, il avait quand même remporté 5 tournois dans l’année, il avait été finaliste à Roland-Garros. C’était donc super complexe de faire une meilleure année et avec peu de tournois, mais Dominic l’a fait. Il a terminé 3ème, remportant son premier Grand Chelem et gagnant sur des surfaces où avant les résultats n’étaient pas les mêmes que sur terre battue »