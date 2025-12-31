Jadis dans le top 10, Hubert Hurkacz a été victime de blessures qui ont stoppé net son ascension alors que tout était mis en place pour que ce formidable serveur soit l’un des outsiders pour aller se bagarrer avec les meilleurs.
Maintenant que le Polonais qui a stoppé sa saison 2025 en septembre pour être à 100% en 2026, tout semble possible surtout que son équipe est très motivée comme l’a précisé son
« Aujourd’hui, avec Hurkacz, nous partageons la même passion et nous avons la même motivation que lorsque j’étais avec Dominic. Hubert est un joueur spectaculaire qui doit amorcer une remontée. Je suis très motivé pour l’aider. Nous avons une équipe formidable autour de nous, on va y arriver »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 10:43