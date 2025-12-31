AccueilATPMassu, coach d'Hurkacz, actuellement 72ème : "Hubert est un joueur spectaculaire qui...
Massu, coach d’Hurkacz, actuel­le­ment 72ème : « Hubert est un joueur spec­ta­cu­laire qui doit amorcer une remontée. Je suis très motivé pour l’aider »

Jean Muller
Jean Muller

Jadis dans le top 10, Hubert Hurkacz a été victime de bles­sures qui ont stoppé net son ascen­sion alors que tout était mis en place pour que ce formi­dable serveur soit l’un des outsi­ders pour aller se bagarrer avec les meilleurs. 

Maintenant que le Polonais qui a stoppé sa saison 2025 en septembre pour être à 100% en 2026, tout semble possible surtout que son équipe est très motivée comme l’a précisé son 

« Aujourd’hui, avec Hurkacz, nous parta­geons la même passion et nous avons la même moti­va­tion que lorsque j’étais avec Dominic. Hubert est un joueur spec­ta­cu­laire qui doit amorcer une remontée. Je suis très motivé pour l’aider. Nous avons une équipe formi­dable autour de nous, on va y arriver »

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 10:43

