Avant 2019, Dominic Thiem affichait un historique de 7 victoires pour 15 défaites contre le Big 3 de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Aujourd’hui, le ratio est passé à 14 victoires pour 18 défaites, soit 7 victoires en un an pour trois petites défaites. Nicolas Massu, son entraîneur depuis un an, est le grand artisan à cette nouvelle dimension. Le champion olympique d’Athènes en 2004 a permis à l’Autrichien de remporter son premiers Masters 1000 (Indian Wells) d’accéder à la finale du Masters de Londres et d’être tout proche de soulever son premier Grand Chelem à Melbourne.

Dans un entretien accordé au site Internet de l’ATP en version espagnole, le Chilien explique sa rigueur de travail : J’ai joué contre chacun d’eux (le Big 3) il y a de nombreuses années et j’ai transmis cette expérience à Dominic. Mais le tennis évolue aussi et j’ai dû continuer à les analyser. Ce sont les joueurs que je le plus étudiés dans ma vie. Si vous ne le faites pas, il est difficile de les battre. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours aimé analyser mes rivaux. Et j’ai passé de nombreuses heures au club à regarder comment les autres joueurs jouaient, aussi bien mon prochain adversaire que les autres joueurs que je pouvais affronter à l’avenir. Je prenais connaissance de leurs derniers résultats, des classements. J’essayais de savoir ce que faisaient les meilleurs joueurs et je me renseignais aussi sur ceux qui venaient d’arriver sur le circuit. Et en tant qu’entraîneur, je suis toujours le même. J’aime être conscient de chaque détail. Maintenant, j’ai aussi tous les avantages de la nouvelle technologie et j’essaie d’en tirer le meilleur parti.

Si les débuts avec Dominic Thiem sont idylliques, le natif de Vina del Mar explique aussi que la défaite fait partie intégrante de l’apprentissage : « Le Big 3 demande plus de préparation. J’aime apprendre des victoires et évidemment des défaites qui font mal mais qui vous rendent plus forts pour vous améliorer à l’avenir. Si une défaite ne change rien pour vous ou ne vous fait pas ressentir quelque chose, alors ça signifie que vous n’avez pas le feu sacré pour vous améliorer dès le lendemain. Depuis que je suis avec Dominic, il y a eu beaucoup plus de joie. Si nous battons le Big 3 ces derniers mois, c’est parce que nous travaillons bien. »

Les chiffres de Dominic Thiem face au Big 3 :

Contre Rafael Nadal : 5 victoires – 9 défaites

Contre Novak Djokovic : 4 victoires – 7 défaites

Contre Roger Federer : 5 victoires – 2 défaites