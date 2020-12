Le coach de Dominic Thiem qui donnait une conférence virtuelle organisée pour des coachs a livré quelques clés de son succès. Nicolas a notamment expliqué d’où venait cette rage de vaincre, cette envie de ne jamais renoncer.

La raison est glaciale mais aussi très émouvante : « Mes grands parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale, ils étaient à Auschwitz. Après la guerre, ils se sont installés au Chili. C’est mon grand-père qui m’a fait découvrir le tennis. Pendant de nombreuses années, il m’a soutenu, c’est lui qui m’accompagnait au club pour mes entraînements. Aujourd’hui ma grand-mère a 94 ans, et elle a toujours le numéro du camp de concentration tatoué sur son poignet. Ils m’ont expliqué ce qu’ils avaient vécu, donc j’ai cette force d’eux. S’ils ont pu survivre à cela, comment ne pas me sentir positif quand je joue au tennis pour gagner ma vie.. » difficile de rajouter des mots à cette déclaration surprise et pleine de sincérité..