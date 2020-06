Nicolas Massu commence à se faire un nom sur le circuit en tant que coach depuis qu’il collabore avec Dominic Thiem. Interrogé par ESPN, le Chilien, champion olympique en 2004 à Athènes, a loué les qualités de Rafael Nadal : « Je l’ai vu quand il a commencé sur le circuit à 15 ou 16 ans, et c’est la meilleure mentalité que je n’ai jamais vue. Il a un positivisme, une façon de travailler qui est un exemple pour les enfants et tous les autres. C’est sans doute la meilleure mentalité dans le tennis et peut-être bien dans le sport. Si une personne veut se consacrer au sport et devenir un champion, il doit se focaliser sur Rafa Nadal. Je l’ai vu de près et tous ceux qui l’ont vu en compétition savent que c’est un joueur exceptionnel. »