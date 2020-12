Coach de Dominic Thiem depuis près de deux ans, le Chilien Nicolas Massu a fait considérablement progresser son poulain depuis ce jour. Finaliste de l’Open d’Australie en janvier et vainqueur de l’US Open en septembre, l’Autrichien est en train de prendre une nouvelle dimension, en partie grâce à Massu. Ce dernier est revenu sur la relation avec son joueur qui est en constante évolution.

« J’ai arrêté de jouer au tennis il y a seulement sept ans, il n’y a pas longtemps. Je crois donc que je peux transmettre à Dominic beaucoup de choses que j’ai moi-même vécues en tant que joueur de tennis. Et sur le plan personnel, nous apprenons à nous connaître de mieux en mieux et nous créons chaque jour plus de confiance les uns dans les autres. Nous venons de cultures différentes ; je suis sud-américain, il est européen, nous avons des personnalités différentes, mais je pense que cela nous rend plus forts parce que nous partageons la passion de donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour. De plus, notre différence d’âge n’est pas trop grande. Cela nous aide à développer une bonne énergie sur et en dehors des courts de tennis. »