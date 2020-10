Malgré sa défaite face à Schwartzman, Dominic Thiem a montré toutes ses qualités physiques pendant un peu plus 5 heures de jeu. Loin d’être hasard quand on se réfère aux déclarations de son coach il y a quelques jours.

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui s’entraînent avec la même intensité que lui. Et c’est pourquoi, en plus de son talent, en plus de son jeu intelligent, en plus de ses coups et de toutes ces choses, chacun connaît son potentiel. Mais la seule chose qui est réelle, c’est qu’il faut aller sur le court et se battre de la première à la dernière balle. Et puis vous verrez si vous gagnez ou non », avait déclaré Nicolas Massu dans une interview accordée au site officiel des Jeux Olympiques.