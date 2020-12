Entraîneur en chef de Dominic Thiem depuis bientôt deux ans, Nicolas Massu a donné une longue et passionnante interview pour ADN TOP KIA. Le coach chilien est notamment revenu sur le cap franchi par son poulain depuis plusieurs mois où il a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière et a battu à plusieurs reprises les meilleurs joueurs du monde dont le big 3 composé de Federer, Nadal et Djokovic.

« Si vous faites ce que vous avez à faire, vous aurez toujours une chance de gagner. Il est très complet : il joue bien sur toutes les surfaces, il a un excellent service, coup droit, revers, il bouge bien. Il a le talent de faire les choses bien mieux que vous ne le pensez. Il sera toujours difficile de jouer contre les meilleurs de l’histoire, mais s’il y a quelqu’un qui peut rivaliser à égalité avec eux, c’est bien Dominic. Il a les coups, et avec ça vous dépendez déjà de vous. »