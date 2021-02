Paul‐Henri Mathieu s’est mon­tré très élo­gieux envers Andrey Rublev dans l’é­di­tion du jour de L’Equipe. Après avoir rem­por­té 5 titres en 2020, le Russe pour­rait pas­ser un nou­veau cap cette sai­son en rem­por­tant un Grand Chelem. Pour le moment, il est déjà en finale de l’ATP Cup avec la Russie et son com­père de tou­jours Daniil Medvedev.

« Il est mons­trueux. La pre­mière fois que je l’ai joué, en finale à Quimper (en 2016), je me l’é­tais déjà dit. Il frappe hyper fort, il a une bonne vision du jeu, il met de l’in­ten­si­té, il est dif­fi­cile à débor­der. Il a mis plus de temps que les autres car il est fra­gile phy­si­que­ment, et il a été stop­pé dans son ascen­sion par des bles­sures. Et il a besoin de beau­coup jouer pour reve­nir dans le rythme. Ça lui a pris quatre à cinq mois à chaque fois…», a racon­té le Français au quo­ti­dien national.