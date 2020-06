Le joueur serbe de Manchester United Nemanja Matić n’a pas vraiment apprécié ce qu’il pense être un lynchage médiatique concernant son compatriote Novak Djokovic. Il a pris la parole dans une lettre ouverte, profitant de sa notoriété de joueur de football professionnel pour donner sa version des faits. Attention, ce n’est pas de la langue de bois : « Je constate qu’au cours des derniers jours, il y a eu une campagne contre Novak Djokovic au sujet de son tournoi organisé à Belgrade, bien que selon les lois de l’État de Serbie, tout était en ordre et organisé à un haut niveau. Malgré ça, les souris sont sorties de leurs trous en se donnant le droit de critiquer le numéro un mondial, à la fois sur son tennis, mais aussi dans son attitude. Cependant, je ne suis pas inquiet. Très bientôt le chat (comprendre Nole) sera sur le terrain et les souris de retour dans le trou. Ce tournoi a été formidable et j’espère qu’il deviendra un rendez-vous régulier, car notre tennis le mérite. La seule chose que je reproche à Novak, c’est qu’il s’est excusé auprès des souris qui le critiquent sans raison. »