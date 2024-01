Interrogé par Eurosport, chaîne pour laquelle il est consul­tant et commen­tera l’Open d’Australie à partir de ce dimanche 14 janvier, Mats Wilander a tenté de trouver une expli­ca­tion aux nombreuses bles­sures de Rafael Nadal qui a encore dû déclarer forfait pour le premier Grand Chelem de la saison.

« On se rend compte qu’il ne s’agit pas seule­ment de sa cheville, de son genou ou de la plus grande partie de ses muscles, mais aussi des plus petits muscles de son corps. Soit il s’est entraîné trop dur au cours de sa carrière, soit il a fait telle­ment fait d’ef­forts pour revenir à chaque fois que cela l’a brisé. Et c’est telle­ment inha­bi­tuel. C’est injuste pour quel­qu’un comme Rafa Nadal, parce qu’il a un esprit que très peu d’ath­lètes profes­sion­nels ont eu au fil des ans, et personne, je pense, n’ar­rive à impli­quer les gens de manière aussi émotion­nelle dans son tennis ou dans le sport qu’il pratique. »