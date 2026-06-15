Interrogé par la Gazzetta Dello Sport, Mats Wilander se dit assez impres­sionné par la géné­ra­tion des jeunes joueurs comme Fonseca, Mensik. Le Suédois a même un chouchou :

« Je les apprécie beau­coup : tous les trois prouvent que le tennis a toujours cette capa­cité à se renou­veler et à décou­vrir constam­ment de nouveaux talents. Mensik est peut‐être légè­re­ment en avance sur les autres du fait de son âge, mais je suis très impres­sionné par Jodar, il semble déjà très mature. Leur force actuelle réside dans leur liberté de jeu. À 19 ou 20 ans, on n’a pas à se soucier des attentes, on cherche simple­ment à progresser. Et comme Sinner et Alcaraz sont là, personne ne les critique en cas de défaite. Ils peuvent donc mûrir sans être poussés à bout »