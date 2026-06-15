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Mats Wilander a son « chou­chou » : « Mensik est peut‐être légè­re­ment en avance sur les autres du fait de son âge, mais je suis très impres­sionné par Jodar, il semble déjà très mature »

Par
Laurent Trupiano
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Interrogé par la Gazzetta Dello Sport, Mats Wilander se dit assez impres­sionné par la géné­ra­tion des jeunes joueurs comme Fonseca, Mensik. Le Suédois a même un chouchou : 

« Je les apprécie beau­coup : tous les trois prouvent que le tennis a toujours cette capa­cité à se renou­veler et à décou­vrir constam­ment de nouveaux talents. Mensik est peut‐être légè­re­ment en avance sur les autres du fait de son âge, mais je suis très impres­sionné par Jodar, il semble déjà très mature. Leur force actuelle réside dans leur liberté de jeu. À 19 ou 20 ans, on n’a pas à se soucier des attentes, on cherche simple­ment à progresser. Et comme Sinner et Alcaraz sont là, personne ne les critique en cas de défaite. Ils peuvent donc mûrir sans être poussés à bout »

Publié le lundi 15 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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