Interrogé par la Gazzetta Dello Sport, Mats Wilander se dit assez impressionné par la génération des jeunes joueurs comme Fonseca, Mensik. Le Suédois a même un chouchou :
« Je les apprécie beaucoup : tous les trois prouvent que le tennis a toujours cette capacité à se renouveler et à découvrir constamment de nouveaux talents. Mensik est peut‐être légèrement en avance sur les autres du fait de son âge, mais je suis très impressionné par Jodar, il semble déjà très mature. Leur force actuelle réside dans leur liberté de jeu. À 19 ou 20 ans, on n’a pas à se soucier des attentes, on cherche simplement à progresser. Et comme Sinner et Alcaraz sont là, personne ne les critique en cas de défaite. Ils peuvent donc mûrir sans être poussés à bout »
Publié le lundi 15 juin 2026 à 10:45