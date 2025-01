Consultant pour Eurosport durant l’Open d’Australie, Mats Wilander a notam­ment été inter­rogé sur Novak Djokovic avant le début du tournoi sur lequel il vise un 11e sacre.

Et selon lui, malgré le fait que l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem aura bientôt 38 ans, les matchs à rallonge ne seront pas un problème pour lui, au contraire.

« Je pense que Novak peut se rappro­cher de la victoire en Australie. Je pense qu’il peut égale­ment se rappro­cher d’une victoire à Wimbledon. À l’Open d’Australie, il y a beau­coup de joueurs qui n’ont pas joué beau­coup de matches ces deux derniers mois et menta­le­ment, ils ne sont pas tout à fait prêts. Physiquement, ils sont peut‐être prêts avec l’en­traî­ne­ment de pré‐saison et tout le reste. Mais menta­le­ment, beau­coup de gars ont besoin de gagner des matches pour se sentir capables de battre les meilleurs joueurs. Croyez‐le ou non, les matchs en cinq sets vont aider Djokovic, même à 37 ans. Cela aide quand on vieillit de jouer des matchs plus longs et pour Novak, c’est parfait. Je pense qu’il a une très, très bonne chance de gagner au moins un tournoi du Grand Chelem cette année, et je pense que l’Australie est le tournoi où il a le plus de chances, en plus de Wimbledon. »