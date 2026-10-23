De passage sur le plateau de Tennis Channel aux côtés d’Andre Agassi et Martina Navratilova, Mats Wilander a été invité à dési­gner son meilleur souvenir de la saison 2026, alors que celle‐ci arrive à son terme.

Et le Suédois est revenu au tout début de l’année lorsque Novak Djokovic a encore impres­sionné toute la planète tennis en battant le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en demi‐finales du Grand Chelem australien.

« Je pense que mon meilleur souvenir reste la victoire de Novak Djokovic face à Jannik Sinner à l’Open d’Australie. Et puis le fait qu’il ait failli l’emporter, en pous­sant Alcaraz jusqu’au cinquième set. C’était incroyable. Je ne m’attendais pas à ce que Novak soit encore capable d’être aussi compé­titif. Et il a évidem­ment prouvé, vers la fin de l’année, qu’il l’était. Mais pour moi, ça a été le meilleur moment de l’année. »