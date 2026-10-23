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Mats Wilander encore choqué par Novak Djokovic : « Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit encore capable de faire cela »

Par
Thomas S
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De passage sur le plateau de Tennis Channel aux côtés d’Andre Agassi et Martina Navratilova, Mats Wilander a été invité à dési­gner son meilleur souvenir de la saison 2026, alors que celle‐ci arrive à son terme.

Et le Suédois est revenu au tout début de l’année lorsque Novak Djokovic a encore impres­sionné toute la planète tennis en battant le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en demi‐finales du Grand Chelem australien. 

« Je pense que mon meilleur souvenir reste la victoire de Novak Djokovic face à Jannik Sinner à l’Open d’Australie. Et puis le fait qu’il ait failli l’emporter, en pous­sant Alcaraz jusqu’au cinquième set. C’était incroyable. Je ne m’attendais pas à ce que Novak soit encore capable d’être aussi compé­titif. Et il a évidem­ment prouvé, vers la fin de l’année, qu’il l’était. Mais pour moi, ça a été le meilleur moment de l’année. »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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