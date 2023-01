De passage, comme Capser Ruud, chez nos confrères argen­tins de Clay Tenis, Mats Wilander, au cours d’une longue et passion­nante inter­view où il passe en revue le circuit masculin et féminin, s’est inter­rogé sur le fait que Novak Djokovic et Rafael Nadal ne soient toujours pas mis en diffi­culté par les plus récentes géné­ra­tions dans les matchs à rallonge.

« C’est incroyable le fait que les jeunes aient plus de chances de battre Djokovic et Nadal dans les matchs au meilleur des trois sets. Cela veut tout dire ! Qu’ils aient un avan­tage à 37 ans dans les matches les plus longs, c’est une blague ? Ça devrait être l’in­verse, mais ce n’est pas le cas ! Et ce n’est pas parce qu’ils sont physi­que­ment plus forts, c’est parce qu’ils comprennent l’équi­libre entre lâcher prise et presser les moments d’un match. Regardez Rafa. Il ne cherche pas à gagner tous les points. Il est assez intel­li­gent pour viser les points qu’il doit gagner en jouant stra­té­gi­que­ment. L’expérience fait une grande différence. »