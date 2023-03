Toujours conva­les­cent suite à sa bles­sure à la hanche contractée lors de l’Open d’Australie, Rafael Nadal, malgré quelques vidéos le montrant en train de caresser la balle à l’en­traî­ne­ment au sein de son académie, n’est pas encore prêt à reprendre la compétition.

De passage sur le plateau d’Eurosport, l’an­cien cham­pion et désor­mais consul­tant, Mats Wilander, s’est longue­ment exprimé sur le cas de l’Espagnol qui, selon lui, va bientôt être rattrapé par son physique.

« Le jeu évolue dans une direc­tion qui devient de plus en plus rapide. Et je pense que Rafa Nadal a changé son jeu autant qu’il le pouvait, mais il faut toujours être capable d’at­teindre la balle à temps pour faire tous ces chan­ge­ments, pour frapper le revers slicé, pour venir au filet un peu plus souvent. Il est évident qu’il va devenir de plus en plus lent à cause de l’âge, mais si vous ne pouvez pas vous entraîner tout le temps, vous perdez un peu de vitesse. Je pense que la dernière chose qui dispa­raî­trait du jeu de Rafael Nadal, c’est son jeu réel. Je pense qu’en frap­pant la balle, il s’amé­liore, il devient plus créatif. Mais pour ce qui est de la partie physique, je pense que oui, il va devenir plus lent parce qu’il ne peut pas s’en­traîner autant qu’il le voudrait et qu’il vieillit. Il y a donc un moment où il y a une limite à ce que l’on peut faire avec une balle de tennis sans être capable de se déplacer à près de 100 %. Et je pense que cela va être son plus grand ennemi. Mais en même temps, Rafa Nadal ne cesse de trouver de nouvelles solu­tions. Mentalement, il est proba­ble­ment plus fort que jamais. Tactiquement, il est plus intel­li­gent main­te­nant, peut‐être parce qu’il est obligé de l’être. Je suis inquiet pour lui parce qu’il vieillit… Nous avons déjà vu ces bles­sures et il sait comment en revenir. La ques­tion est de savoir si, à son âge, c’est de plus en plus difficile. »