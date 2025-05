En battant Jannik Sinner en deux sets à Rome (7−6, 6–1), Carlos Alcaraz a provoqué un petit événe­ment. Le numéro un mondial restait sur 94 matchs consé­cu­tifs avec au moins un set remporté. Seul Roger Federer est devant, avec 194 rencontres consécutifs.

Des statis­tiques flat­teuses qui témoignent de la régu­la­rité du triple cham­pion en Grand Chelem sur le circuit. Dans un entre­tien accordé à Eurosport, Mats Wilander n’hé­site pas à louer sa qualité à performer sur une saison complète. L’ancien numéro un mondial s’in­ter­roge même sur le moment où un joueur pourra le faire vaciller du trône de l’ATP.

« C’est un record incroyable. Et cela vous dit si Jannik Sinner va rester numéro un pendant les trois, quatre, cinq, six prochaines années parce qu’il est telle­ment constant, parce que menta­le­ment, il est là à chaque instant. Je pense qu’il me rappelle davan­tage le « Big Three » que Carlos Alcaraz en raison de sa menta­lité. La grande ques­tion est donc de savoir si Carlos Alcaraz sera de nouveau numéro un mondial dans un an ou dans deux ans. Parce que je pense qu’en ce qui concerne la constance dans chaque tournoi, chaque jour, chaque match, Sinner sera là. Et quand un record est comme ça, quand il est resté pendant deux ans avant de perdre en deux sets, ou en sets droits, comme vous l’avez dit, cela raconte toute l’histoire ».