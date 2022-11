Consultant pour Eurosport, Mats a joué au devin, et a essayé d’an­ti­ciper la saison de Rafael Nadal. Selon le Suédois, la situa­tion est assez claire.

« Si vous venez de gagner l’Open d’Australie et l’Open de France en 2022, je dirais que vous avez encore trois ou quatre ans devant vous. Je ne me soucie pas du fait que Rafa aura 40 ans dans quatre ans. Je pense que cela n’a pas d’im­por­tance parce que vous aurez à l’es­prit « Hé, les enfants, je fais ça depuis que j’ai 17–18 ans. En fait, Rafa sait ce qu’il recherche : il sait ce qu’il recherche sur le plan émotionnel, il sait ce qu’il recherche sur le plan physique. Il sait combien il doit s’en­traîner pour avoir une chance d’at­teindre ce senti­ment, à la fois physi­que­ment et menta­le­ment. Si ses bles­sures vont bien, je pense qu’il va y arriver.