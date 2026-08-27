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Mats Wilander : « Je ne sais pas qui Carlos Alcaraz affron­tera lors des deux premiers tours, mais s’il parvient à rester dans le tournoi, il pour­rait bien jouer ensuite le meilleur tennis de sa carrière »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour en simple lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre direc­te­ment par un Grand Chelem, le dernier de la saison.

Le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, se montre plutôt confiant pour Alcaraz même s’il pense qu’il peut y avoir danger lors des deux premiers tours, le temps que le numéro 3 mondial retrouve le rythme et reprenne confiance. 

« Je ne sais pas à qui Alcaraz sera confronté lors des deux premiers tours, mais s’il atteint le troi­sième tour, il montera en puis­sance et pour­rait bien jouer le meilleur tennis de sa carrière. »

Publié le jeudi 27 août 2026 à 15:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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