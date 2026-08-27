Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour en simple lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre direc­te­ment par un Grand Chelem, le dernier de la saison.

Le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, se montre plutôt confiant pour Alcaraz même s’il pense qu’il peut y avoir danger lors des deux premiers tours, le temps que le numéro 3 mondial retrouve le rythme et reprenne confiance.

« Je ne sais pas à qui Alcaraz sera confronté lors des deux premiers tours, mais s’il atteint le troi­sième tour, il montera en puis­sance et pour­rait bien jouer le meilleur tennis de sa carrière. »