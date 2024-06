S’exprimant pour Eurosport Mats a voulu insisté sur le carac­tère excep­tionnel du jeu de Novak Djokovic. Pour lui, il y a eu une méprise concer­nant la tech­nique du Serbe mais cela s’est produit cat il étant dans l’ombre de Federer et Nadal.

« Avec Novak, je pense que lors­qu’il est arrivé sur le circuit au début, nous n’avons pas vu sa gran­deur parce que sa gran­deur était plus à l’in­té­rieur de lui qu’à l’ex­té­rieur. Je pense qu’avec Roger et Rafa, la gran­deur, on pouvait la voir. On pouvait la voir dans le tir, dans la tech­nique. Mais au bout d’un certain temps ce que nous n’avons pas réalisé, c’est qu’il n’y avait aucune faiblesse dans le jeu de Djokovic , sur aucune surface. Je pense qu’il a fallu un certain temps pour que tout le monde comprenne qu’il n’a pas de faiblesses. Federer a une faiblesse. Nadal a des faiblesses. Djokovic n’en a pas »