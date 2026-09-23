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Mats Wilander : « J’espère que Roger Federer occu­pera ce poste à l’avenir »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il reste impliqué dans le monde du tennis avec sa Laver Cup, Roger Federer garde tout de même ses distances avec le circuit. 

Dans des propos relayés par Ubitennis, le septuple lauréat Mats Wilander a exprimé sa volonté de voir le Suisse occuper un rôle de consul­tant à l’avenir. 

« Ce que j’admirais le plus chez lui, c’est cette menta­lité qui consiste à gagner le match, avec diffé­rentes tactiques, diffé­rents coups, tout en étant créatif et compé­titif à la fois. J’espère que Roger Federer s’exprimera à la télé­vi­sion. J’aimerais entendre ce qu’il a à dire sur le tennis et le voir rejoindre les médias. »

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 17:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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