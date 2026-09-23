S’il reste impliqué dans le monde du tennis avec sa Laver Cup, Roger Federer garde tout de même ses distances avec le circuit.

Dans des propos relayés par Ubitennis, le septuple lauréat Mats Wilander a exprimé sa volonté de voir le Suisse occuper un rôle de consul­tant à l’avenir.

« Ce que j’admirais le plus chez lui, c’est cette menta­lité qui consiste à gagner le match, avec diffé­rentes tactiques, diffé­rents coups, tout en étant créatif et compé­titif à la fois. J’espère que Roger Federer s’exprimera à la télé­vi­sion. J’aimerais entendre ce qu’il a à dire sur le tennis et le voir rejoindre les médias. »