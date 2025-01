Blessé et pas suffi­sam­ment prêt physi­que­ment, Novak Djokovic a dû aban­donner après un set face à Alexander Zverev en demi‐finale, et s’est ensuite fait hué par le public de la Rod Laver Arena, ce qui n’a pas du tout plus à Zverev.

Malgré tout, le Serbe a encore une fois montré à tous qu’il était un athlète hors du commun, et un tennisman unique en son genre. Mats Wilander lui a rendu hommage dans une récente décla­ra­tion, sur Eurosport.

« Novak repousse déjà les limites du tennis en jouant à un niveau aussi élevé à 37 ans. Quand je le regarde, je me souviens qu’il a remporté trois tour­nois du Grand Chelem en 2023. Il a toujours l’air incroyable. Les athlètes comme Novak sont rares. Il a 38 ans et continue de remporter des médailles d’or olym­piques. D’autres légendes comme Tom Brady et Tiger Woods ont pris leur retraite, mais Novak continue de repousser les limites. Il est en train de devenir une légende, non seule­ment dans le tennis, mais aussi dans l’his­toire du sport. Chaque année, il continue à jouer et à gagner, il place la barre plus haut. Novak nous montre que nous pouvons toujours viser plus haut. Il donne l’exemple aux géné­ra­tions futures. »