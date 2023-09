Impressionné par la nouvelle perfor­mance de Novak Djokovic à l’US Open qui a décroché un 24e titre du Grand Chelem, Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a laissé entendre que le joueur serbe n’avait certai­ne­ment jamais été aussi fort, complet et épanoui dans son jeu.

« Il a réalisé à 36 ans qu’il devait être plus agressif parce qu’il ne serait proba­ble­ment pas capable de rebondir après de longs matchs aussi bien qu’il le faisait à 26 ans. Il frappe plus fort, il est encore plus intel­li­gent tennis­ti­que­ment. Tous les aspects de son jeu semblent un peu meilleurs main­te­nant qu’il n’ont jamais été. Novak Djokovic est non seule­ment le meilleur joueur de l’his­toire, mais il est surtout la meilleure version de lui‐même en tant que joueur. »