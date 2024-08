Si Novak Djokovic a défi­ni­ti­ve­ment terminé le jeu en rempor­tant l’or olym­pique à Paris, comblant ainsi le dernier manque à son palmarès désor­mais parfait, Mats Wilander pense que le Serbe n’a pas fini de remplir l’ar­moire à trophées.

« J’étais très enthou­siaste. J’ai été très surpris qu’il soit capable de gagner les Jeux Olympiques avec la pres­sion. Il s’agis­sait de ses derniers JO et il a réussi à le faire sur ce qui est peut‐être la surface qu’il aime le moins. Mais il n’a pas fini, et je l’ai déjà dit à Wimbledon, je pense qu’il va gagner un, deux ou même trois autres tour­nois du Grand Chelem. Et cela lui donnera l’énergie néces­saire pour conti­nuer à se battre parce qu’il aime le défi que les jeunes joueurs lui lancent. »