S’exprimant chez nos amis d’As, le média espagnol, le Suédois pense avoir trouver la « méthode » pour parvenir à essayer de mettre en danger Jannik Sinner. Espérons qu’il sera entendu par ceux qui vont avoir l’honneur d’affronter l’Italien.
« Un effort collectif est nécessaire pour le mettre sous pression. Si ses adversaires ne cherchent que les coups gagnants, le match ne sera pas physiquement éprouvant pour Sinner. Ils doivent jouer le style que Jannik déteste le plus : maintenir la balle au centre du court et l’empêcher de trouver des angles. Ils doivent le mettre sous pression maximale car sa récupération pourrait être moins efficace. La seule chose qui pourrait l’arrêter serait qu’il dispute quatre ou cinq sets lors de trois ou quatre matchs consécutifs »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 09:22