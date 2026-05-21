S’exprimant chez nos amis d’As, le média espa­gnol, le Suédois pense avoir trouver la « méthode » pour parvenir à essayer de mettre en danger Jannik Sinner. Espérons qu’il sera entendu par ceux qui vont avoir l’hon­neur d’af­fronter l’Italien.

« Un effort collectif est néces­saire pour le mettre sous pres­sion. Si ses adver­saires ne cherchent que les coups gagnants, le match ne sera pas physi­que­ment éprou­vant pour Sinner. Ils doivent jouer le style que Jannik déteste le plus : main­tenir la balle au centre du court et l’empêcher de trouver des angles. Ils doivent le mettre sous pres­sion maxi­male car sa récu­pé­ra­tion pour­rait être moins effi­cace. La seule chose qui pour­rait l’ar­rêter serait qu’il dispute quatre ou cinq sets lors de trois ou quatre matchs consécutifs »