Accueil ATP

Mats Wilander sait comment battre Sinner : « Les autres joueurs doivent jouer le style que Jannik déteste le plus : main­tenir la balle au centre du court et l’empêcher de trouver des angles »

Par
Jean Muller
-
5086
Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

S’exprimant chez nos confrères espa­gnols de AS, Mats Wilander pense avoir trouvé la solu­tion pour mettre en danger Jannik Sinner, intou­chable depuis trois trois mois. Espérons qu’il sera entendu par ceux qui vont avoir l’hon­neur d’af­fronter l’Italien.

« Un effort collectif est néces­saire pour le mettre sous pres­sion. Si ses adver­saires ne cherchent que les coups gagnants, le match ne sera pas physi­que­ment éprou­vant pour Sinner. Ils doivent jouer le style que Jannik déteste le plus : main­tenir la balle au centre du court et l’empêcher de trouver des angles. Ils doivent le mettre sous pres­sion maxi­male car sa récu­pé­ra­tion pour­rait être moins effi­cace. La seule chose qui pour­rait l’ar­rêter serait qu’il dispute quatre ou cinq sets lors de trois ou quatre matchs consécutifs. »

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥