Consultant pour Eurosport et inter­viewer sur le court pendant toute la quin­zaine, Mats Wilander a pris le temps de se poser et d’ana­lyser le 23e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic à Roland‐Garros. Et d’après le Suédois, rien de tout cela n’au­rait été possible sans la présence de ses deux grands rivaux.

« C’est incroyable. Nous avons toujours parlé de la possi­bi­lité de remporter un 23e titre du Grand Chelem. Il n’au­rait pas pu le faire sans Roger Federer et Rafael Nadal qui l’ont poussé. C’est incroyable qu’il puisse ne pas se blesser, qu’il soit bon tous les jours, sur toutes les surfaces. C’est tout simple­ment incroyable. Il est loin d’être fini, semble‐t‐il. Il est le grand favori de Wimbledon et de l’US Open. J’aimerais savoir où il s’ar­rê­tera, car il pour­rait remporter 26 ou 27 titres. »