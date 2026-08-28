S’il avait disputé plusieurs matchs exhibition en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2022, Roger Federer a effectué son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick.
Sept ans après son dernier match officiel à l’US Open, le Suisse a rejoué sur le plus grand court du monde, le mythique Arthur Ashe, face à l’un de ses anciens grands rivaux, qu’il a battu 6–3.
Le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consultant pour Eurosport, a observé la partie et imaginé quel tour pourrait atteindre le maestro s’il participait au Grand Chelem new‐yorkais cette année.
« Contre Roddick, c’était assez lent. Je pense que Federer jouait peut‐être en deuxième ou troisième vitesse, alors qu’il pourrait jouer à cinq vitesses. Roger Federer pourrait encore remporter un match à l’US Open, peut‐être même deux. Mais il aurait du mal à récupérer entre les matchs. C’est le problème quand on a 45 ans : on ne récupère plus aussi bien. En ce qui concerne son jeu, je dirais : il pourrait remporter un match à l’US Open. Il est toujours aussi bon », a estimé l’ancien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Tennis365.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 08:20