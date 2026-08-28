S’il avait disputé plusieurs matchs exhi­bi­tion en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2022, Roger Federer a effectué son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick.

Sept ans après son dernier match offi­ciel à l’US Open, le Suisse a rejoué sur le plus grand court du monde, le mythique Arthur Ashe, face à l’un de ses anciens grands rivaux, qu’il a battu 6–3.

Le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a observé la partie et imaginé quel tour pour­rait atteindre le maestro s’il parti­ci­pait au Grand Chelem new‐yorkais cette année.

« Contre Roddick, c’était assez lent. Je pense que Federer jouait peut‐être en deuxième ou troi­sième vitesse, alors qu’il pour­rait jouer à cinq vitesses. Roger Federer pour­rait encore remporter un match à l’US Open, peut‐être même deux. Mais il aurait du mal à récu­pérer entre les matchs. C’est le problème quand on a 45 ans : on ne récu­père plus aussi bien. En ce qui concerne son jeu, je dirais : il pour­rait remporter un match à l’US Open. Il est toujours aussi bon », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Tennis365.