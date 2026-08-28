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Mats Wilander : « Si Roger Federer parti­ci­pait à l’US Open cette année, d’après ce que j’ai observé, je pense qu’il pour­rait obtenir ce résultat »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il avait disputé plusieurs matchs exhi­bi­tion en double depuis la fin de sa carrière en septembre 2022, Roger Federer a effectué son grand retour en simple à l’occasion d’une rencontre amicale contre Andy Roddick

Sept ans après son dernier match offi­ciel à l’US Open, le Suisse a rejoué sur le plus grand court du monde, le mythique Arthur Ashe, face à l’un de ses anciens grands rivaux, qu’il a battu 6–3.

Le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, consul­tant pour Eurosport, a observé la partie et imaginé quel tour pour­rait atteindre le maestro s’il parti­ci­pait au Grand Chelem new‐yorkais cette année. 

« Contre Roddick, c’était assez lent. Je pense que Federer jouait peut‐être en deuxième ou troi­sième vitesse, alors qu’il pour­rait jouer à cinq vitesses. Roger Federer pour­rait encore remporter un match à l’US Open, peut‐être même deux. Mais il aurait du mal à récu­pérer entre les matchs. C’est le problème quand on a 45 ans : on ne récu­père plus aussi bien. En ce qui concerne son jeu, je dirais : il pour­rait remporter un match à l’US Open. Il est toujours aussi bon », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Tennis365.

Publié le vendredi 28 août 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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