Proposant un tennis cosmique face à Jannik Sinner, en finale du Masters 1000 de Rome, Carlos Alcaraz a prouvé qu’il sera bien le favori à sa propre succes­sion, à la Porte d’Auteuil. Un beau pas en avant franchi pour le numéro deux mondial, après une tournée améri­caine très déce­vante, avec une demi‐finale à Indian Wells, et surtout une sortie au deuxième tour à Miami, contre David Gauffin.

Pour Mats Wilander, ce retour en grâce du Murcien, coïn­cide avec la fin de suspen­sion du numéro un mondial. Dans les colonnes d’Eurosport, le septuple cham­pion en Grand Chelem estime qu’avec l’Italien dans les parages, Carlitos aura toujours la moti­va­tion pour se sublimer et prêcher son meilleur tennis.

« Je pense que Carlos Alcaraz a besoin d’un défi. À ce stade de sa carrière, il n’est pas comme Roger Federer, Rafa Nadal ou Novak Djokovic. Il n’est pas capable de jouer tous les matches comme il l’a fait en finale de Roland‐Garros, ce que les trois autres pour­raient faire. Je pense que Jannik Sinner est capable de le faire, mais Carlos Alcaraz n’en est pas encore là. Mais nous devons lui donner du temps. Je pense que tant que nous aurons ces matches qui comptent tant, et ces jours‐là, Carlos Alcaraz se montrera à la hauteur et jouera son meilleur tennis. Je ne pense donc pas qu’il faille s’in­quiéter. Mais faut‐il s’at­tendre à ce qu’il soit toujours au top ? Probablement pas. Je pense que le retour de Sinner est extrê­me­ment impor­tant pour Carlos Alcaraz. Je n’ar­rive pas à croire à quel point il a bien joué après trois mois d’ab­sence. Et je peux aussi comprendre pour­quoi il est sorti dans le deuxième set et que son niveau a un peu baissé. Mais pour moi, c’est incroya­ble­ment exci­tant pour Roland Garros. Une finale Sinner‐Alcaraz serait un match pour cette géné­ra­tion, peut‐être le plus grand que nous ayons vu dans cette génération ».