Récemment inter­rogé sur la baisse des perfor­mances de Carlos Alcaraz, qui s’est incliné ce mercredi face à Grigor Dimitrov en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Mats Wilander a expliqué que l’Espagnol semblait prendre beau­coup moins de plaisir sur le court alors que c’est juste­ment l’une de ses grandes forces.

« Le plus impor­tant, c’est le sourire qu’il apporte sur le terrain. Quand il y a de la pres­sion, il est toujours là à s’amuser et vous pouvez voir qu’il s’amuse parce qu’il sourit. C’est telle­ment nouveau. Même le grand Roger Federer ne faisait pas ça. Nadal certai­ne­ment pas, Djokovic de temps en temps, mais pas de la même manière. Il faut qu’il recom­mence à s’amuser sur le court. Il a l’air telle­ment plus tendu depuis Wimbledon. »