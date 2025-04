Après avoir exprimé son inquié­tude pour Carlos Alcaraz, l’an­cien numéro 1 mondial, septuple lauréat en Grand Chelem et actuel consul­tant pour Eurosport, Mats Wilander, a donné son avis sur l’état de forme de l’Espagnol avant le début de la saison sur terre battue.

« Même s’il a gagné Roland‐Garros l’année dernière, je ne suis pas sûr que la terre battue soit sa meilleure surface, mais je ne serais pas du tout surpris qu’il gagne à nouveau Roland‐Garros, parce que c’est la qualité qu’il apporte. Je dis simple­ment que je pense que ces résul­tats se produi­ront de temps en temps. Je pense que c’est plutôt lors de la tournée avant Paris que Carlos Alcaraz aura des problèmes et je pense aussi qu’il rebon­dira et qu’il jouera bien à Roland‐Garros. Mais il est très probable qu’il ait quelques semaines sur terre battue où il ne sera pas bien. Même si, encore une fois, on ne peut pas savoir, personne ne le sait vraiment. »