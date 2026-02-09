C’est peut‐être l’un des plus gros scandales de l’histoire du tennis.
Guillermo Vilas, vainqueur de 72 titres en carrière, dont quatre en Grand Chelem, n’a toujours pas été reconnu comme numéro 1 mondial alors qu’un journaliste argentin, Eduardo Puppo, a clairement prouvé après avoir recalculé les points attribués au milieu des années 70 que la légende argentine aurait dû occuper le trône de l’ATP pendant cinq semaines en 1975 et deux autres en 1976.
Tout cela est parfaitement expliqué dans un documentaire disponible depuis 2020 sur la plateforme Netflix.
Atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années et dans un état de santé très précaire, Vilas a récemment reçu le soutien de son ami et ancien rival, Mats Wilander, en marge du dernier Open d’Australie.
« Chaque jour qui passe sans que cela soit corrigé est une injustice plus grande, surtout compte tenu de son état de santé. Le tennis doit beaucoup à Vilas », a déclaré le Suédois chez nos confrères de CLAY. « S’il existe des preuves que Guillermo Vilas a été numéro un mondial, ne pas le reconnaître constitue une erreur historique. »
À noter que l’ATP, après une demande officielle de Puppo, refuse toujours de corriger son erreur et de reconnaître rétroactivement Vilas comme numéro un mondial.
Publié le lundi 9 février 2026 à 15:54