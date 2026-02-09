C’est peut‐être l’un des plus gros scan­dales de l’his­toire du tennis.

Guillermo Vilas, vain­queur de 72 titres en carrière, dont quatre en Grand Chelem, n’a toujours pas été reconnu comme numéro 1 mondial alors qu’un jour­na­liste argentin, Eduardo Puppo, a clai­re­ment prouvé après avoir recal­culé les points attri­bués au milieu des années 70 que la légende argen­tine aurait dû occuper le trône de l’ATP pendant cinq semaines en 1975 et deux autres en 1976.

Tout cela est parfai­te­ment expliqué dans un docu­men­taire dispo­nible depuis 2020 sur la plate­forme Netflix.

Atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années et dans un état de santé très précaire, Vilas a récem­ment reçu le soutien de son ami et ancien rival, Mats Wilander, en marge du dernier Open d’Australie.

« Chaque jour qui passe sans que cela soit corrigé est une injus­tice plus grande, surtout compte tenu de son état de santé. Le tennis doit beau­coup à Vilas », a déclaré le Suédois chez nos confrères de CLAY. « S’il existe des preuves que Guillermo Vilas a été numéro un mondial, ne pas le recon­naître constitue une erreur historique. »

À noter que l’ATP, après une demande offi­cielle de Puppo, refuse toujours de corriger son erreur et de recon­naître rétro­ac­ti­ve­ment Vilas comme numéro un mondial.