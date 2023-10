Si le débat du GOAT (le plus grand joueur de tous les temps) fait rage entre les fans, c’est égale­ment le cas pour les consul­tants et anciens grands joueurs.

Récemment inter­rogé à ce propos, Mats Wilander semble du même avis que Mike Bryan et Tim Henman, à savoir que Roger Federer mérite ce titre hono­ri­fique et symbo­lique malgré le palmarès supé­rieur de Novak Djokovic.

« Je n’aime pas dire qui est le GOAT, parce que « le plus grand de tous les temps » est une chose, mais il y a « le meilleur de tous les temps », et nous le donnons à Novak Djokovic en ce moment. Le « plus grand de tous les temps », j’aime le donner à Roger Federer parce que je pense qu’il a mis le tennis dans le télé­vi­seur de tout le monde. Il sera inté­res­sant de voir ce que Roger fera du reste de sa vie, fera‐t‐il encore partie du tennis comme nous le faisons dans les médias ? Va‐t‐il devenir entraî­neur ? Il a sa société de mana­ge­ment et est impliqué dans une ligne de vête­ments, mais j’ado­re­rais l’en­tendre commenter, juste pour entendre ce qu’il a à dire, ce serait génial. J’ai été très triste lors­qu’il a décidé de prendre sa retraite, c’est le moment le plus triste auquel j’ai assisté dans le tennis profes­sionnel. C’est un type formi­dable, si gentil avec tout le monde, une vraie classe. »