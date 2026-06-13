Passé à côté d’une grande oppor­tu­nité de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem à Roland‐Garros alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n’étaient plus le tableau à l’issue du deuxième tour, Novak Djokovic a désor­mais les yeux rivés sur Wimbledon.

Un tournoi qui lui réussi très bien même si le poids des années va commencer à se faire ressentir et que le numéro 1 mondial sera certai­ne­ment remonté après son fiasco parisien.

Et pour Mats Wilander, cela ne fait aucun doute, le gazon londo­nien est la meilleure chance du Serbe de déro­cher enfin ce fameux 25e majeur.

« À Paris, il s’est incliné face à un Fonseca en grande forme, mais Wimbledon est le tournoi du Grand Chelem où il a le plus de chances de s’imposer et d’atteindre enfin le record des 25 titres du Grand Chelem, qui est presque devenu une obses­sion. Sur gazon, l’écart avec Sinner se réduit un peu, à mon avis. Et puis, c’est aussi une ques­tion de statis­tiques : sur terre battue, les adver­saires capables de le battre sont au nombre de 10 ou 20, sur les pelouses de Londres, ils ne sont plus que cinq », a déclaré Wilander à la Gazzetta dello Sport.