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Mats Wilander sur Novak Djokovic : « Ce record est presque devenu une obses­sion pour lui »

Par
Thomas S
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Passé à côté d’une grande oppor­tu­nité de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem à Roland‐Garros alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n’étaient plus le tableau à l’issue du deuxième tour, Novak Djokovic a désor­mais les yeux rivés sur Wimbledon.

Un tournoi qui lui réussi très bien même si le poids des années va commencer à se faire ressentir et que le numéro 1 mondial sera certai­ne­ment remonté après son fiasco parisien.

Et pour Mats Wilander, cela ne fait aucun doute, le gazon londo­nien est la meilleure chance du Serbe de déro­cher enfin ce fameux 25e majeur. 

« À Paris, il s’est incliné face à un Fonseca en grande forme, mais Wimbledon est le tournoi du Grand Chelem où il a le plus de chances de s’imposer et d’atteindre enfin le record des 25 titres du Grand Chelem, qui est presque devenu une obses­sion. Sur gazon, l’écart avec Sinner se réduit un peu, à mon avis. Et puis, c’est aussi une ques­tion de statis­tiques : sur terre battue, les adver­saires capables de le battre sont au nombre de 10 ou 20, sur les pelouses de Londres, ils ne sont plus que cinq », a déclaré Wilander à la Gazzetta dello Sport.

Publié le samedi 13 juin 2026 à 17:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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