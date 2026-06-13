Passé à côté d’une grande opportunité de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem à Roland‐Garros alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner n’étaient plus le tableau à l’issue du deuxième tour, Novak Djokovic a désormais les yeux rivés sur Wimbledon.
Un tournoi qui lui réussi très bien même si le poids des années va commencer à se faire ressentir et que le numéro 1 mondial sera certainement remonté après son fiasco parisien.
Et pour Mats Wilander, cela ne fait aucun doute, le gazon londonien est la meilleure chance du Serbe de dérocher enfin ce fameux 25e majeur.
« À Paris, il s’est incliné face à un Fonseca en grande forme, mais Wimbledon est le tournoi du Grand Chelem où il a le plus de chances de s’imposer et d’atteindre enfin le record des 25 titres du Grand Chelem, qui est presque devenu une obsession. Sur gazon, l’écart avec Sinner se réduit un peu, à mon avis. Et puis, c’est aussi une question de statistiques : sur terre battue, les adversaires capables de le battre sont au nombre de 10 ou 20, sur les pelouses de Londres, ils ne sont plus que cinq », a déclaré Wilander à la Gazzetta dello Sport.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 17:16