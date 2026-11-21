Absent des courts depuis son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner reste très énig­ma­tique sur sa gêne au genou, invi­tant les spécia­listes de la petite balle jaune à de nombreuses spécu­la­tions. Si le numéro deux mondial vise un retour pour l’Open d’Australie, les bruits de couloir de l’autre côté des Alpes n’in­vitent pas à l’op­ti­misme.

Selon le jour­na­liste Carlo Galati, une possible inter­ven­tion chirur­gi­cale n’est pas à écarter et pren­drait de plus en plus d’épais­seur. Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Corriere della Sera, Mats Wilander imagine le pire pour le quin­tuple cham­pion en Grand Chelem. Le Suédois estime que les fans devront se montrer patients avant d’en­tre­voir à nouveau un Sinner dominant.

« Ça ne sera pas facile. Revenir après une bles­sure aussi longue et retrouver immé­dia­te­ment sa domi­na­tion, c’est impos­sible. On peut revenir et bien jouer, voire gagner. Mais le niveau de supé­rio­rité qu’il avait atteint, c’est autre chose. Sinner devra repartir en se consi­dé­rant comme le n° 5 ou 6 mondial, et retrouver sa confiance au fur et à mesure. Norman l’aidera. Ça pour­rait prendre environ un an… Rien de facile. Même s’il s’agit de Sinner. En général, pour revenir au plus haut niveau, il faut deux fois plus de temps que la durée de la blessure ».