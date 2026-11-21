Absent des courts depuis son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner reste très énigmatique sur sa gêne au genou, invitant les spécialistes de la petite balle jaune à de nombreuses spéculations. Si le numéro deux mondial vise un retour pour l’Open d’Australie, les bruits de couloir de l’autre côté des Alpes n’invitent pas à l’optimisme.
Selon le journaliste Carlo Galati, une possible intervention chirurgicale n’est pas à écarter et prendrait de plus en plus d’épaisseur. Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Corriere della Sera, Mats Wilander imagine le pire pour le quintuple champion en Grand Chelem. Le Suédois estime que les fans devront se montrer patients avant d’entrevoir à nouveau un Sinner dominant.
« Ça ne sera pas facile. Revenir après une blessure aussi longue et retrouver immédiatement sa domination, c’est impossible. On peut revenir et bien jouer, voire gagner. Mais le niveau de supériorité qu’il avait atteint, c’est autre chose. Sinner devra repartir en se considérant comme le n° 5 ou 6 mondial, et retrouver sa confiance au fur et à mesure. Norman l’aidera. Ça pourrait prendre environ un an… Rien de facile. Même s’il s’agit de Sinner. En général, pour revenir au plus haut niveau, il faut deux fois plus de temps que la durée de la blessure ».
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 08:52