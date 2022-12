Remplaçant lors de la dernière édition du Masters de la Next Gen disputé à Milan et fina­le­ment appelé au dernier moment pour la phase de groupe (trois défaites en trois matchs), l’Italien Matteo Arnaldi a accordé une inter­view au quoti­dien Il Messaggero dans laquelle il évoque son admi­ra­tion pour Novak Djokovic.

« Djokovic a toujours été mon idole, à Rome je l’ai même échauffé avant un match, c’est ma réfé­rence. Proportionnellement il y a des simi­li­tudes : moi aussi je me défi­ni­rais comme un contre‐attaquant et j’ai toujours fait le grand écart. Croyez‐moi, je suis le petit Djokovic. J’ai aussi grandi sur surface dure, puis en début d’année on a commencé à jouer plus en salle aussi, même si mes meilleurs résul­tats jusqu’à présent sont sur terre battue. L’US Open et l’Open d’Australie restent des tour­nois du Grand Chelem où je rêve de grands résul­tats : je travaille beau­coup et je suis très ambi­tieux, même si on ne peut pas dire grand‐chose autour, et je garde certaines pensées au sein de l’équipe. »