Le jeune italien, classé 30e mondial, a tenté d’expliquer la principale différence entre Sinner, Alcaraz et les autres joueurs du circuit principal.
« Alcaraz et Sinner font preuve d’une régularité qui fait défaut au reste du Top 10, mais outre cette incroyable constance, ils possèdent, à mon avis, un petit plus qu’ils peuvent apporter à leur jeu dans les moments cruciaux et que les autres n’ont pas actuellement. La principale différence réside dans la régularité. Zverev, Fritz et bien d’autres disputent toujours des matchs serrés, mais ils ne remportent ensuite pas deux ou trois tournois d’affilée, ou bien ils sont éliminés d’entrée de jeu en Grand Chelem, alors qu’ils ont dominé quasiment tous les tournois ces deux dernières années. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 11:51