Le jeune italien, classé 30e mondial, a tenté d’ex­pli­quer la prin­ci­pale diffé­rence entre Sinner, Alcaraz et les autres joueurs du circuit principal.

« Alcaraz et Sinner font preuve d’une régu­la­rité qui fait défaut au reste du Top 10, mais outre cette incroyable constance, ils possèdent, à mon avis, un petit plus qu’ils peuvent apporter à leur jeu dans les moments cruciaux et que les autres n’ont pas actuel­le­ment. La prin­ci­pale diffé­rence réside dans la régu­la­rité. Zverev, Fritz et bien d’autres disputent toujours des matchs serrés, mais ils ne remportent ensuite pas deux ou trois tour­nois d’af­filée, ou bien ils sont éliminés d’en­trée de jeu en Grand Chelem, alors qu’ils ont dominé quasi­ment tous les tour­nois ces deux dernières années. »