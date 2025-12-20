AccueilATPMatteo Arnaldi, 30e mondial : "C'est la principale différence entre Alcaraz, Sinner...
ATP

Matteo Arnaldi, 30e mondial : « C’est la prin­ci­pale diffé­rence entre Alcaraz, Sinner et Zverev, Fritz et bien d’autres »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

75

Le jeune italien, classé 30e mondial, a tenté d’ex­pli­quer la prin­ci­pale diffé­rence entre Sinner, Alcaraz et les autres joueurs du circuit principal. 

« Alcaraz et Sinner font preuve d’une régu­la­rité qui fait défaut au reste du Top 10, mais outre cette incroyable constance, ils possèdent, à mon avis, un petit plus qu’ils peuvent apporter à leur jeu dans les moments cruciaux et que les autres n’ont pas actuel­le­ment. La prin­ci­pale diffé­rence réside dans la régu­la­rité. Zverev, Fritz et bien d’autres disputent toujours des matchs serrés, mais ils ne remportent ensuite pas deux ou trois tour­nois d’af­filée, ou bien ils sont éliminés d’en­trée de jeu en Grand Chelem, alors qu’ils ont dominé quasi­ment tous les tour­nois ces deux dernières années. »

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 11:51

Article précédent
Stan Wawrinka (bientôt retraité) : « Je suis content que l’on puisse dire de moi que je suis une légende mais je n’y pense pas. Quand j’étais jeune, je ne me suis jamais donné comme objectif de gagner un tournoi du Grand Chelem »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.