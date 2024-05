Auteur d’un début de saison sur terre battue encou­ra­geant, Matteo Arnaldi fait son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, contre Tomas Machac ce jeudi.

De la même géné­ra­tion que Jannik Sinner, forfait pour le tournoi, le 37e joueur mondial a été inter­rogé par Ubitennis, sur ses chances d’embrasser la même carrière que son compatriote.

« Si je ne pensais pas pouvoir suivre les traces de Sinner, je ne joue­rais plus au tennis. Je pense que l’ob­jectif de chacun est de remporter les Grands Chelems et de devenir numéro 1. Je me souviens de nous deux. Nous étions déjà très semblables à main­te­nant, il frap­pait déjà très fort et je ramais comme un homme déses­péré. Nous avons toujours eu le même physique, maigre, mais il avait un type de jeu diffé­rent. Nous avons grandi ensemble, il est égale­ment à Bordighera depuis l’âge de 13 ans et nous sommes très proches depuis que nous sommes petits. Puis il est arrivé avant moi et nous nous sommes donc séparés pendant un moment, mais je le connais bien depuis que je suis petit. »