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Matteo Berrettini à un jour­na­liste à propos de Jannik Sinner : « S’il a fait cela, ça veut dire qu’il va bien »

Par
Thomas S
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Ce dimanche avait lieu le Grand Prix de Formule 1 à Monza, en Italie, où de nombreuses célé­brités du monde du sport étaient présentes. Parmi elles, Jannik Sinner et Matteo Berrettini.

Alors que le premier est parvenu à esquiver les ques­tions de la presse, le second s’est prêté au jeu. Et il en a profité pour faire un peu d’hu­mour sur l’état de forme de son compa­triote et numéro 1 mondial. Extrait. 

Q : Avez‐vous vu Jannik ?
Matteo Berrettini : « Oui, nous sommes venus ici ensemble, il va très bien. L’avez-vous vu ? »

Q : Oui, mais il s’est enfui.
Matteo Berrettini : « Alors ça veut dire qu’il va bien ; s’il s’enfuit, c’est qu’il va bien. »

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 21:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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