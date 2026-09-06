Ce dimanche avait lieu le Grand Prix de Formule 1 à Monza, en Italie, où de nombreuses célé­brités du monde du sport étaient présentes. Parmi elles, Jannik Sinner et Matteo Berrettini.

Alors que le premier est parvenu à esquiver les ques­tions de la presse, le second s’est prêté au jeu. Et il en a profité pour faire un peu d’hu­mour sur l’état de forme de son compa­triote et numéro 1 mondial. Extrait.

Q : Did you see Jannik ?



Matteo Berrettini : “Yes, we came here toge­ther, he’s all good. Did you see him?”



Q : Yes, but he run away.



Matteo Berrettini : “Then it means he’s okay, if he’s running away he’s okay.”



😭😭😭 pic.twitter.com/HUkOxpemji — jannik sinner files (@jannik_files) September 6, 2026

Q : Avez‐vous vu Jannik ?

Matteo Berrettini : « Oui, nous sommes venus ici ensemble, il va très bien. L’avez-vous vu ? »

Q : Oui, mais il s’est enfui.

Matteo Berrettini : « Alors ça veut dire qu’il va bien ; s’il s’enfuit, c’est qu’il va bien. »