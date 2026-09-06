Ce dimanche avait lieu le Grand Prix de Formule 1 à Monza, en Italie, où de nombreuses célébrités du monde du sport étaient présentes. Parmi elles, Jannik Sinner et Matteo Berrettini.
Alors que le premier est parvenu à esquiver les questions de la presse, le second s’est prêté au jeu. Et il en a profité pour faire un peu d’humour sur l’état de forme de son compatriote et numéro 1 mondial. Extrait.
Q : Did you see Jannik ?— jannik sinner files (@jannik_files) September 6, 2026
Matteo Berrettini : “Yes, we came here together, he’s all good. Did you see him?”
Q : Yes, but he run away.
Matteo Berrettini : “Then it means he’s okay, if he’s running away he’s okay.”
😭😭😭 pic.twitter.com/HUkOxpemji
Q : Avez‐vous vu Jannik ?
Matteo Berrettini : « Oui, nous sommes venus ici ensemble, il va très bien. L’avez-vous vu ? »
Q : Oui, mais il s’est enfui.
Matteo Berrettini : « Alors ça veut dire qu’il va bien ; s’il s’enfuit, c’est qu’il va bien. »
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 21:38