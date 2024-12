Pas épargné par les bles­sures depuis le début de sa carrière, Matteo Berrettini fait logi­que­ment preuve de prudence avant le début de la saison 2025.

De passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur l’ATP 250 de Brisbane, l’Italien a égale­ment fait part de sa satis­fac­tion de commencer l’année en janvier et non en mars, comme en 2024.

« J’espère que la saison sera longue, pleine de matchs et de tour­nois. Je suis heureux d’être ici, l’année dernière j’ai manqué la tournée austra­lienne à cause d’une bles­sure et ma saison a commencé en mars. Je suis fier de moi car j’ai travaillé dur pour revenir. Il n’est pas facile de parler d’ob­jec­tifs, car je ne sais jamais à quoi m’at­tendre. L’année dernière, j’ai commencé à la 105e place et j’ai réussi à gagner trois titres. Le clas­se­ment est très diffé­rent main­te­nant et je veux repousser mes limites. »