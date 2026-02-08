Plombé par de nombreuses blessures ces dernières années et forfait à l’Open d’Australie, Matteo Berrettini va officiellement commencer sa saison à Buenos Aires, où il a accordé une interview au magazine Marie Claire.
L’ex‐6e mondial et finaliste de Wimbledon 2021, aujourd’hui 58e mondial à bientôt 30 ans, a évoqué sa future vie après le tennis.
« Honnêtement, je n’en ai aucune idée. Beaucoup de choses m’intéressent, mais je n’ai encore rien décidé. Je ne sais pas si je vais continuer dans le monde du tennis. Parfois, j’en ai envie, mais d’autres fois non, car c’est une carrière exigeante, avec beaucoup de déplacements, loin des gens que tu aimes… ce n’est pas facile. Mais je sais que je vais faire quelque chose qui demande de l’énergie, car j’en ai beaucoup. Je pense que je suis doué pour communiquer, parler, et pourquoi pas enseigner. J’ai toujours eu cette envie d’aider les enfants, les nouvelles générations. Ce sera probablement quelque chose en rapport avec cela, mais je déciderai le moment venu. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 12:49