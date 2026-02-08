Plombé par de nombreuses bles­sures ces dernières années et forfait à l’Open d’Australie, Matteo Berrettini va offi­ciel­le­ment commencer sa saison à Buenos Aires, où il a accordé une inter­view au maga­zine Marie Claire.

L’ex‐6e mondial et fina­liste de Wimbledon 2021, aujourd’hui 58e mondial à bientôt 30 ans, a évoqué sa future vie après le tennis.

« Honnêtement, je n’en ai aucune idée. Beaucoup de choses m’in­té­ressent, mais je n’ai encore rien décidé. Je ne sais pas si je vais conti­nuer dans le monde du tennis. Parfois, j’en ai envie, mais d’autres fois non, car c’est une carrière exigeante, avec beau­coup de dépla­ce­ments, loin des gens que tu aimes… ce n’est pas facile. Mais je sais que je vais faire quelque chose qui demande de l’énergie, car j’en ai beau­coup. Je pense que je suis doué pour commu­ni­quer, parler, et pour­quoi pas ensei­gner. J’ai toujours eu cette envie d’aider les enfants, les nouvelles géné­ra­tions. Ce sera proba­ble­ment quelque chose en rapport avec cela, mais je déci­derai le moment venu. »