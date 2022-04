La prudence est de mise dans le clan Berrettini.

Une semaine après avoir subi une opéra­tion mineure de la main droite, l’Italien a publié ce jeudi un commu­niqué dans lequel il annonce déclarer forfait pour les Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 10 au 17 avril), de Madrid (du 1er au 8 mai) et de Rome (du 8 au 15 mai).

« Suite aux conseils des experts médi­caux, mon équipe et moi avons décidé qu’il est crucial que je ne mette pas de pres­sion sur mon processus de récu­pé­ra­tion. Nous avons donc décidé que je devais me retirer des tour­nois de Monte‐Carlo, Madrid et Rome afin de m’as­surer que je dispose du temps néces­saire pour revenir à mon meilleur niveau. Le retrait de ces événe­ments, en parti­cu­lier celui de Rome, a été une déci­sion extrê­me­ment diffi­cile à prendre, mais c’est la bonne pour garantir de nombreuses années supplé­men­taires de compé­ti­tion au plus haut niveau pour les plus grands trophées. Merci beau­coup pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Mon processus de récu­pé­ra­tion est en bonne voie et j’ai hâte de vous revoir sur le court bientôt. », a écrit le 6e joueur mondial qui semble vouloir se donner une chance de parti­ciper à Roland‐Garros à partir du 22 mai prochain.