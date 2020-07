Le joueur de tennis italien Matteo Berrettini a accordé une interview à Tennis Majors, où il fait le point sur sa montée en puissance sur le circuit. Il évoque également l’aspect mental, qui lui a permis de s’installer dans le top dix et d’avoir un coup à jouer en Grand Chelem. « Je suis un joueur de tennis très ambitieux et je vise toujours haut. L’année dernière, j’ai eu une très bonne saison et je ne m’y attendais pas du tout. Quand j’ai vu que peu à peu je réalisais de grandes choses, j’ai rencontré mon équipe et nous avons établi une série d’objectifs. Nous avons parlé de ce que je devais améliorer et nous avons fixé des objectifs en termes de résultats. Nous nous étions fixés comme objectif d’entrer dans le top 15 ou le top 20, mais je ne savais pas que je pourrais jouer les derniers tours d’un Grand Chelem, que j’entrerais dans le top 10 et que je jouerais la finale de l’ATP Nitto à Londres en 2019. »

L’Italien donne les clés de sa progression fulgurante : « Pour se démarquer sur le circuit, il faut avoir un bon coup droit, un bon revers, un bon service ou avoir une bonne endurance. Mais je pense que l’aspect mental est ce qui fait le plus de différence. Savoir gérer les pires moments d’un match de tennis. Dans chaque match que vous jouez, même dans ceux où vous gagnez facilement, il y aura un moment difficile où vous devrez réagir et changer certaines choses. Je pense qu’à de nombreuses occasions, j’ai réussi à gagner un match parce que j’étais mentalement prêt à le faire. »