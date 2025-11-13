Récemment inter­rogé par la Gazzetta dello Sport à quelques jours du début des phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Bologne, en Italie, Matteo Berrettini, qui a traversé des moments très compli­qués à cause de ses bles­sures, a expliqué que s’en­traîner avec son compa­triote, Jannik Sinner, l’avait beau­coup aidé.

« M’entraîner avec lui à Monte‐Carlo m’a aidé. Je me suis rendu compte que j’ai­mais frapper la balle avec ma raquette, j’ai­mais le son qui sortait des cordes. J’aimais vrai­ment ça. C’est là que j’ai compris que ce n’était pas encore le moment pour moi d’arrêter. »