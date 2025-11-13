Récemment interrogé par la Gazzetta dello Sport à quelques jours du début des phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Bologne, en Italie, Matteo Berrettini, qui a traversé des moments très compliqués à cause de ses blessures, a expliqué que s’entraîner avec son compatriote, Jannik Sinner, l’avait beaucoup aidé.
« M’entraîner avec lui à Monte‐Carlo m’a aidé. Je me suis rendu compte que j’aimais frapper la balle avec ma raquette, j’aimais le son qui sortait des cordes. J’aimais vraiment ça. C’est là que j’ai compris que ce n’était pas encore le moment pour moi d’arrêter. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 18:16