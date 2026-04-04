Fraîchement battu dès le premier tour de l’ATP 250 de Marrakech et actuel 90e joueur mondial, Matteo Berrettini est de retour sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il avait atteint les huitièmes de finale en 2025 après avoir notamment éliminé Alexander Zverev.
Si l’Italien va jouer sa place dans le Top 100 dans les semaines à venir, cela ne l’empêche pas de rigoler un peu.
Au centre d’une interview un peu décalée diffusée par Tennis Channel lors du tournoi d’Indian Wells, le finaliste de l’édition 2021 de Wimbledon a répondu à une question un peu embarrassante : « Qui, parmi les joueurs du circuit, laisserais‐tu sortir avec ta sœur ? ».
Et la réponse de Matteo devrait faire plaisir à son collègue britannique.
« Malheureusement, je n’ai pas de sœur, mais peut‐être Jack Draper. C’est un garçon tellement sympa. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 13:05