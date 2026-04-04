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Matteo Berrettini : « Si je devais laisser ma soeur sortir avec un joueur du circuit, je le choi­si­rais lui. Il est telle­ment sympa »

Par
Thomas S
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Fraîchement battu dès le premier tour de l’ATP 250 de Marrakech et actuel 90e joueur mondial, Matteo Berrettini est de retour sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il avait atteint les huitièmes de finale en 2025 après avoir notam­ment éliminé Alexander Zverev. 

Si l’Italien va jouer sa place dans le Top 100 dans les semaines à venir, cela ne l’empêche pas de rigoler un peu. 

Au centre d’une inter­view un peu décalée diffusée par Tennis Channel lors du tournoi d’Indian Wells, le fina­liste de l’édi­tion 2021 de Wimbledon a répondu à une ques­tion un peu embar­ras­sante : « Qui, parmi les joueurs du circuit, laisserais‐tu sortir avec ta sœur ? ».

Et la réponse de Matteo devrait faire plaisir à son collègue britannique. 

« Malheureusement, je n’ai pas de sœur, mais peut‐être Jack Draper. C’est un garçon telle­ment sympa. »

Publié le samedi 4 avril 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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