Fraîchement battu dès le premier tour de l’ATP 250 de Marrakech et actuel 90e joueur mondial, Matteo Berrettini est de retour sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il avait atteint les huitièmes de finale en 2025 après avoir notam­ment éliminé Alexander Zverev.

Si l’Italien va jouer sa place dans le Top 100 dans les semaines à venir, cela ne l’empêche pas de rigoler un peu.

Au centre d’une inter­view un peu décalée diffusée par Tennis Channel lors du tournoi d’Indian Wells, le fina­liste de l’édi­tion 2021 de Wimbledon a répondu à une ques­tion un peu embar­ras­sante : « Qui, parmi les joueurs du circuit, laisserais‐tu sortir avec ta sœur ? ».

Et la réponse de Matteo devrait faire plaisir à son collègue britannique.

« Malheureusement, je n’ai pas de sœur, mais peut‐être Jack Draper. C’est un garçon telle­ment sympa. »