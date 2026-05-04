Accueil ATP

Matteo Berrettini sur Jannik Sinner : « C’est quelque chose qu’on ne peut même pas expliquer »

Par
Thomas S
-
3937
Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 -

Présent à Rome pour le Masters 1000 qui va débuter ce mercredi 6 mai, Matteo Berrettini a été inter­rogé par les équipes de Sky Sports Italia sur l’ex­ploit unique que vient de réaliser son compa­triote, Jannik Sinner, lauréat de cinq Masters 1000 d’affilée. 

Et les mots de l’ac­tuel 100e joueur mondial sont à la hauteur de l’ac­com­plis­se­ment du numéro 1 mondial. 

« Je ne sais pas, c’est quelque chose qu’on ne peut même pas expli­quer de l’extérieur. Je n’arrive pas à imaginer ce qui se passe à l’intérieur, car évidem­ment, personne n’a jamais fait cela dans l’histoire du tennis et nous manquons donc de mots pour décrire ce qu’il fait, avec l’apparente faci­lité avec laquelle il le fait. C’est impres­sion­nant, cela nous remplit de fierté. Il y a sûre­ment beau­coup de moments diffi­ciles là‐dedans, peut‐être physiques ou liés à la moti­va­tion. Il y a sûre­ment eu des jours pas très agréables pour lui, mais il arrive à les trans­former… et selon moi, c’est là sa grande force, en plus de tout son talent et de tout ce qu’il accom­plit. C’est vrai­ment impres­sion­nant, ça nous rend fiers et surtout inspi­rants quand on se dit qu’il en a déjà remporté cinq d’affilée, et qu’on essaie main­te­nant d’en gagner un. »

Publié le lundi 4 mai 2026 à 17:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥