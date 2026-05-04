Présent à Rome pour le Masters 1000 qui va débuter ce mercredi 6 mai, Matteo Berrettini a été inter­rogé par les équipes de Sky Sports Italia sur l’ex­ploit unique que vient de réaliser son compa­triote, Jannik Sinner, lauréat de cinq Masters 1000 d’affilée.

Et les mots de l’ac­tuel 100e joueur mondial sont à la hauteur de l’ac­com­plis­se­ment du numéro 1 mondial.

🥹 ESTAS PALABRAS DE BERRETTINI SOBRE SINNER.



🗣 « Desde fuera, es inex­pli­cable. Nadie lo ha hecho jamás en la historia. Nos faltan las pala­bras para describir lo que hace, la aparente faci­lidad con la que lo hace. Es impre­sio­nante, nos llena de orgullo ».

pic.twitter.com/fpVp5EEWmc — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 4, 2026

« Je ne sais pas, c’est quelque chose qu’on ne peut même pas expli­quer de l’extérieur. Je n’arrive pas à imaginer ce qui se passe à l’intérieur, car évidem­ment, personne n’a jamais fait cela dans l’histoire du tennis et nous manquons donc de mots pour décrire ce qu’il fait, avec l’apparente faci­lité avec laquelle il le fait. C’est impres­sion­nant, cela nous remplit de fierté. Il y a sûre­ment beau­coup de moments diffi­ciles là‐dedans, peut‐être physiques ou liés à la moti­va­tion. Il y a sûre­ment eu des jours pas très agréables pour lui, mais il arrive à les trans­former… et selon moi, c’est là sa grande force, en plus de tout son talent et de tout ce qu’il accom­plit. C’est vrai­ment impres­sion­nant, ça nous rend fiers et surtout inspi­rants quand on se dit qu’il en a déjà remporté cinq d’affilée, et qu’on essaie main­te­nant d’en gagner un. »