Présent à Rome pour le Masters 1000 qui va débuter ce mercredi 6 mai, Matteo Berrettini a été interrogé par les équipes de Sky Sports Italia sur l’exploit unique que vient de réaliser son compatriote, Jannik Sinner, lauréat de cinq Masters 1000 d’affilée.
Et les mots de l’actuel 100e joueur mondial sont à la hauteur de l’accomplissement du numéro 1 mondial.
🥹 ESTAS PALABRAS DE BERRETTINI SOBRE SINNER.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 4, 2026
🗣 « Desde fuera, es inexplicable. Nadie lo ha hecho jamás en la historia. Nos faltan las palabras para describir lo que hace, la aparente facilidad con la que lo hace. Es impresionante, nos llena de orgullo ».
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« Je ne sais pas, c’est quelque chose qu’on ne peut même pas expliquer de l’extérieur. Je n’arrive pas à imaginer ce qui se passe à l’intérieur, car évidemment, personne n’a jamais fait cela dans l’histoire du tennis et nous manquons donc de mots pour décrire ce qu’il fait, avec l’apparente facilité avec laquelle il le fait. C’est impressionnant, cela nous remplit de fierté. Il y a sûrement beaucoup de moments difficiles là‐dedans, peut‐être physiques ou liés à la motivation. Il y a sûrement eu des jours pas très agréables pour lui, mais il arrive à les transformer… et selon moi, c’est là sa grande force, en plus de tout son talent et de tout ce qu’il accomplit. C’est vraiment impressionnant, ça nous rend fiers et surtout inspirants quand on se dit qu’il en a déjà remporté cinq d’affilée, et qu’on essaie maintenant d’en gagner un. »
Publié le lundi 4 mai 2026 à 17:19